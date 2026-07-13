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Österreichs Finanzminister hat Krebs: «Bleibe im Amt»

Keystone-SDA

Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat Krebs. Er werde nun dagegen behandelt und bleibe im Amt, teilte der 61-Jährige mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Therapie werde so geplant, dass er seinen Aufgaben und Funktionen als Finanzminister voll nachkommen könne. Es handle sich bei der Diagnose um ein Lymphom. Eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung sehr gute Heilungschancen aufweise, gab sich Marterbauer zuversichtlich.

Der gelernte Ökonom ist seit 2025 Mitglied der Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos. Er ist als Finanzminister, der mit viel Fachkunde eher leise agiert, eine der zentralen Figuren im Kabinett.

Unter den Spitzenpolitikern weist er bei Umfragen besonders hohe Beliebtheitswerte auf. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) wünschte Marterbauer «viel Kraft, Mut, Zuversicht und vor allem eine schnelle und vollständige Genesung.»

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