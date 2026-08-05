Über 10’000 Kinder beginnen im Kanton Bern ihre Schulzeit

Keystone-SDA

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Für 10'250 Kinder beginnt im Kanton Bern am 10. August, im französischsprachigen Kantonsteil am 17. August, die Schulzeit. Sie treten ins erste Kindergartenjahr in der Basisstufe ein.

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(Keystone-SDA) Insgesamt werden voraussichtlich rund 119’500 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr in der Volksschule in Angriff nehmen. Im Vorjahr waren es nach Angaben der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion vom Mittwoch rund 118’650 Schülerinnen und Schüler.

Im französischsprachigen Kantonsteil besuchen knapp 8700 Schülerinnen und Schüler die Volksschule, im Vorjahr waren es 9400. Der Rückgang erklärt sich insbesondere mit dem Kantonswechsel der Stadt Moutier von Bern zum Jura.

Im Zusammenhang mit den Schulbeginn ruft die Berner Kantonspolizei Verkehrsteilnehmende zu vorsichtigem und vorausschauendem Fahren auf. Für viele Kinder sei es der erste Weg in den Kindergarten oder in die Schule. Gerade die Jüngsten könnten Gefahren im Strassenverkehr noch nicht richtig einschätzen, heisst es in einer Mitteilung.

Kinder erleben laut Polizei den Strassenverkehr anders als Erwachsene. Sie könnten Geschwindigkeiten und Distanzen noch nicht zuverlässig einschätzen. Zudem liessen sie sich leichter ablenken und könnten spontan handeln. Erwachsene Verkehrsteilnehmende, aber auch Eltern, sollten daher Verantwortung übernehmen und Vorbilder sein.