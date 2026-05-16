Über 100’000 Besucherinnen und Besucher an der Fantasy Basel

Keystone-SDA

The Swiss Comic Con - oder Fantasy Basel - hat über das Auffahrtwochenende 103’000 Besucherinnen und Besucher an den Rhein gezogen. Sie feierten Film, Gaming, Anime, Comics, Fantasy und Cosplay. Laut den Veranstaltern sorgten vor allem Cosplay Shows für Begeisterung.

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(Keystone-SDA) Dieses Jahr lockte die Fantasy Basel mit über 850 Ständen, acht Bühnen und 45 Stargästen aus verschiedenen Unterhaltungsbereichen in die Messehallen. Auf über 100’000 Quadratmetern sollen Fans in fantastische Welten eintauchen.

Für das Cosplay Village waren 27 Stars und Gäste aus der Schweiz und dem Ausland angekündigt. Zudem fand jeweils am Nachmittag auf der Hauptbühne ein Cosplay-Wettbewerb statt mit Cosplays aus der Schweiz am Donnerstag, Newcomern am Freitag und internationalen Performances am Samstag.

Cosplay ist eine Wortzusammensetzung aus Costume und Play, wobei alle von Amateurfans bis zu Profis in die Kostüme von Charakteren schlüpfen (Costume) und deren Rollen auch ausspielen (Play). Dabei ist der Respekt-Code zu beachten. Grundsätzlich sollen Personen nicht ohne deren Einverständnis fotografiert oder berührt werden.

Die erste Fantasy Basel fand im Jahr 2015 statt und lockte mit einer Ausstellungsfläche von 15’000 Quadratmetern 20’000 Besucherinnen und Besucher an. Im vergangenen Jahr waren es mit 100’000 Quadratmetern 97’000 Menschen die kamen.