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Über 100’000 Menschen verfolgen Basel-Tattoo-Militärmusik-Parade

Keystone-SDA

Mit Musik, Tanz und Formationen hat die Basel Tattoo Parade am Samstag die Innenstadt am Rhein in ein farbenprächtiges Schauspiel unter freiem Himmel verwandelt. Rund 130'000 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten die Strassen zur 20. Ausgabe laut den Organisatoren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bereits vor der Parade hiess Regierungspräsident Conradin Cramer die Bandleader der teilnehmenden Formationen im Grossratssaal des Basler Rathauses willkommen.

Er dankte ihnen für ihren Einsatz und würdigte die grosse Bedeutung des Basel Tattoo für die Stadt und den Kanton. Der Anlass trage den Namen Basel weit über die Landesgrenzen hinaus und bereichere das kulturelle Leben mit nationalen und internationalen Spitzenformationen, sagte Cramer.

Das Basel Tattoo dauert noch bis Samstag nächster Woche.

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