Über 1000 Zürcherinnen und Zürcher wollen in den Gemeinderat

Genau 1081 Zürcherinnen und Zürcher wollen bei der Lokalpolitik mitreden. So viele haben sich für die Gemeinderatswahlen am 8. März gemeldet. Der Frauenanteil ist gegenüber den letzten Wahlen nochmals gestiegen.

(Keystone-SDA) Der Anteil Frauen auf der Liste beträgt 45 Prozent, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Bei den Wahlen vor vier Jahren waren es noch 44 Prozent, also ein Prozent weniger.

Bei den Wahlen 2022 wollten 1073 Zürcherinnen und Zürcher den Sprung ins Stadtparlament schaffen, also fast gleich viele wie jetzt.