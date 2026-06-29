Über 140’000 Tonnen Elektro- und Elektronikgeräte recycelt

Über 140.000 Tonnen Elektro- und Elektronikgeräte wurden recycelt Keystone-SDA

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2025 sind in der Schweiz erstmals über 140'000 Tonnen Elektro- und Elektronik-Altgeräte rezykliert worden, nämlich rund 144'000 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Wachstum von 6 Prozent, wie aus einem am Montag veröffentlichten Fachbericht hervorgeht.

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(Keystone-SDA) Der Fachbericht wurde von den Recycling-Spezialbetrieben Sens eRecycling und Swico Recycling herausgegeben. Bei fast allen Gerätekategorien habe eine Zunahme verzeichnet werden können, heisst es. Bei den gewonnenen Erzeugnissen hätten weiterhin die Basismetalle dominiert, gefolgt von Kunststoffen und Mischfraktionen.

Aus dem Fachbericht geht zudem hervor, dass die Trennung besonders wert- und schadstoffhaltiger Komponenten weiter optimiert werden konnte. 2025 seien erstmals systematisch per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Bestandteilen aus dem Recycling von Elektroaltgeräten untersucht worden. PFAS seien in vielen Teilen im Bereich von Mikrogrammen pro Kilogramm nachweisbar.

Erstmals hätten die beiden Unternehmen eine Ökobilanz des Elektro- und Elektronik-Recyclings erstellt, heisst es im Bericht weiter. Demzufolge erreichten sie 2025 einen so genannten Umweltzusatznutzen von 1400 Milliarden Umweltbelastungspunkten. Dadurch sei die jährliche Umweltbelastung der Schweiz um rund ein Prozent reduziert worden.