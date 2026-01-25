Über 20 Schweine sterben bei Stallbrand in Detligen BE

Keystone-SDA

Bei einem Stallbrand sind in Detligen BE in der Nacht auf Sonntag über 20 Schweine gestorben. Der Stall wurde stark beschädigt.

(Keystone-SDA) Der Brand in einem Schweinestall wurde kurz vor 3.00 Uhr, gemeldet, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Dank des schnellen Eingreifens konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zwei Schweine und 21 Ferkel, die sich im brennenden Stall befanden, starben, wie es weiter hiess. Der Stall sei stark beschädigt worden.

Mehrere weitere Schweine in anderen Ställen des Gebäudes überlebten. Im Einsatz standen laut Mitteilung 73 Angehörige der Regio Feuerwehr Aarberg und der Feuerwehr Lyss. Ein Ambulanzteam kontrollierte vorsorglich zwei Personen und fünf Feuerwehrangehörige. Personen wurden keine verletzt, wie die Polizei weiter schrieb.

Die Strasse in Detligen (Gemeinde Radelfingen) wurde für Löscharbeiten bis kurz vor 6.00 Uhr gesperrt. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens auf, wie es weiter hiess.