Über 30 Pferde aus Ramiswiler Tierschutzfall suchen Abnehmer

Über 30 Pferde aus dem Tierschutzfall in Ramiswil SO stehen seit Mittwochmorgen in der Kaserne Sand bei Bern zur Versteigerung. Nach der Beschlagnahmung kümmerte sich das Kompetenzzentrum für Veterinärdienst und Armeetiere um die Pferde.

(Keystone-SDA) Rund 60 Interessentinnen und Interessenten hatten sich für die Versteigerung angemeldet. Sie müssen nach Angaben des für die Versteigerung verantwortlichen Kantons Solothurn bestimmte Auflagen erfüllen und das Tierwohl garantieren können.

Zum Verkauf angeboten werden über 30 der insgesamt 43 aus der Tierhaltung in Ramiswil beschlagnahmten Pferde. Acht der beschlagnahmten Pferde werden nicht an der Auktion angeboten. Entweder lasse dies ihr aktueller Gesundheitszustand nicht zu oder sie stammten aus einem speziellen Zuchtprogramm zur Rassenerhaltung.

Bei der Hofräumung Anfang November waren in Ramiswil 43 Pferde und rund 120 Hunde sowie zwei Geissen beschlagnahmt worden. Die Hunde, darunter auch Welpen, wurden eingeschläfert.