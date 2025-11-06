Über 40 Millionen für Sanierung des Bernischen Historischen Museums

Keystone-SDA

Die Stadt Bern soll die geplante Sanierung des Bernischen Historischen Museums (BHM) mit einem Baukredit von 40,35 Millionen Franken unterstützen. Der Gemeinderat hat eine entsprechende Abstimmungsvorlage an den Stadtrat verabschiedet.

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten werden voraussichtlich im Juni 2026 über die Vorlage entscheiden, wie der Berner Gemeinderat am Mittwoch mitteilte. Aus kreditrechtlichen Gründen sei der vom Stadtrat im Dezember 2022 bewilligte Projektierungskredit von 350’000 Franken Teil der Vorlage.

Die Stadt Bern, der Kanton Bern und die Burgergemeinde Bern als Stifter des BHM beteiligen sich zu gleichen Teilen an der 120 Millionen Franken teuren Sanierung des Museums. Vor anderthalb Jahren gingen die Verantwortlichen noch von Kosten von maximal 85 Millionen Franken aus.

Umbau ab Mitte 2027

Das in die Jahre gekommene Bernische Historische Museum muss dringend saniert werden. Die geplante Sanierung ist die erste umfassende in der 130-jährigen Geschichte des Museums. Der Stadtrat hatte im Mai 2024 bereits einen Projektierungskredit von 2,5 Millionen Franken bewilligt.

Voraussichtlich Mitte 2027 sollen die Umbauarbeiten beginnen, 2032 abgeschlossen sein.