Über 40 Standorte für ETH-Zentrum im Kanton Luzern vorgeschlagen

Keystone-SDA

Die Luzerner Wirtschaftsförderung hat für das neu geplante Erdbeobachtungszentrum der ETH Zürich über 40 Standortvorschläge erhalten. Ein Entscheid soll im ersten Quartal 2026 fallen, wie die Wirtschaftsförderung und die ETH in einem gemeinsamen Communiqué mitteilten.

(Keystone-SDA) Das sogenannte «Swiss Geolab» soll in den nächsten zehn Jahren zu einem interdisziplinären Zentrum für Erdbeobachtung ausgebaut werden. Die Forschung reicht von der Früherkennung von Naturkatastrophen bis zu Prognosen landwirtschaftlicher Erträge.

Anfang November startete die ETH den Auswahlprozess für den künftigen Standort, nachdem das Anforderungsprofil veröffentlicht wurde. Die ETH will nun alle Vorschläge prüfen. Ein Entscheid über den Standort soll im ersten Quartal 2026 fallen, wie es in der Mitteilung hiess.

Rund 100 Personen sollen ab 2030 im Geolab arbeiten. Dabei sollen Start-ups, Industriepartner und lokale Hochschulen eingebunden werden.