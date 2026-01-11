Über 40 Unfälle auf schneebedeckten Strassen im Kanton Aargau

Keystone-SDA

Der Aargauer Kantonspolizei sind seit Samstagmorgen über 40 Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Strassen gemeldet worden. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Einzelne Beteiligte wurden leicht verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Grösstenteils sei das Verschulden der Autofahrerinnen und Autofahrer gering gewesen, schrieb sie weiter. Allerdings stellte sie auch fest, dass vereinzelte Fahrzeuge mit Sommerreifen unterwegs waren.

«Auffällig war demnach ein Selbstunfall in Rothrist», heisst es im Communiqué. Ein 24-jähriger Autofahrer habe vor einer Verzweigung nicht mehr bremsen können und sei mit einem Inselschutzpfosten und anschliessend mit einem korrekt fahrenden Lastwagen kollidiert.

Mehrere Strassenabschnitte mussten zeitweise gesperrt worden, so beispielsweise die Seetalstrasse zwischen Seon und Hallwil infolge einer Frontalkollision. Die Polizei empfahl in ihrer Mitteilung, die Fahrweise den Verhältnissen anzupassen.