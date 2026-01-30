Über 50 Einbrüche in den letzten sieben Tagen im Kanton Luzern

Der Luzerner Polizei sind in den vergangenen sieben Tagen über 50 Einbrüche und Einschleichdiebstähle gemeldet worden. Besonders betroffen waren Wohnungen und Gewerbegebäude entlang der Autobahnen A2 und A14.

(Keystone-SDA) Die Polizei habe deshalb ihre Präsenz in den entsprechenden Gebieten verstärkt, schrieb sie am Freitag in einer Mitteilung. Die A14 führt von Luzern in den Kanton Zug und verbindet die Nord-Süd-Verbindung A2 mit Sihlbrugg.

Meist seien die unbekannten Täterschaften zwischen 18 und 21 Uhr zu Werke gegangen.

Auch in Gemeinden anderer Regionen kam es gemäss der Mitteilung zu Einbrüchen.