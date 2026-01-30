The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Über 50 Einbrüche in den letzten sieben Tagen im Kanton Luzern

Keystone-SDA

Der Luzerner Polizei sind in den vergangenen sieben Tagen über 50 Einbrüche und Einschleichdiebstähle gemeldet worden. Besonders betroffen waren Wohnungen und Gewerbegebäude entlang der Autobahnen A2 und A14.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei habe deshalb ihre Präsenz in den entsprechenden Gebieten verstärkt, schrieb sie am Freitag in einer Mitteilung. Die A14 führt von Luzern in den Kanton Zug und verbindet die Nord-Süd-Verbindung A2 mit Sihlbrugg.

Meist seien die unbekannten Täterschaften zwischen 18 und 21 Uhr zu Werke gegangen.

Auch in Gemeinden anderer Regionen kam es gemäss der Mitteilung zu Einbrüchen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft