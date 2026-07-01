Über 6000 berufliche und schulische Abschlüsse in den beiden Basel

Keystone-SDA

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Insgesamt 6046 junge Erwachsene haben in den vergangenen Wochen in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft ihre beruflichen oder schulischen Abschlüsse auf Sekundarstufe II erlangt. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr mit 5340 Abschlüssen.

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(Keystone-SDA) In beiden Kantonen legten Lernende ihre Abschlussprüfungen in 169 Berufen ab, wie das Basler Erziehungsdepartement und die Baselbieter Bildungsdirektion am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Bei vereinzelten Berufsgruppen sind die Prüfungen noch ausstehend

Im Baselbiet bestanden dieses Jahr bisher 1895 junge Erwachsene ihren Lehrabschluss. Das entspricht einer Erfolgsquote von 92,7 Prozent. In Basel-Stadt bestanden 1788 Lernende und somit 91,8 Prozent. Die Anzahl Lehrabschlüsse ist somit leicht höher als im Vorjahr mit 1845 im Baselbiet und 1631 im Stadtkanton.

Insgesamt 1365 gymnasiale Maturitätszeugnisse

245 Baselbieter und 239 Basler Lernende erzielten herausragende Leistungen. Sie schlossen ihre Lehrabschlussprüfungen mit der Note 5,3 oder höher ab, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Gymnasien und Berufsfachschulen in den beiden Basel vergaben insgesamt 2546 Maturitätszeugnisse. Davon absolvierten 755 Personen die Berufsmatur, davon teilweise gleichzeitig mit einem Lehrabschluss. 426 Personen erreichten eine Fachmatur sowie 1365 die gymnasiale Matur. Die Anzahl Maturzeugnisse ist somit ebenfalls höher als im Vorjahr mit 2301.