Über 650 Kinder kommen in der Stadt St. Gallen in die erste Klasse

Keystone-SDA

Am Montag beginnt für 653 Erstklässlerinnen und Erstklässler in der Stadt St. Gallen die Primarschulzeit. Insgesamt gehen 6828 Kinder und Jugendliche in einen städtischen Kindergarten oder in eine städtische Schule. Im Vorjahr waren es 6733.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für 730 Kinder beginnt kommende Woche zudem der Kindergartenalltag, wie die Stadt St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Unterrichtet werden die Kinder und Jugendlichen in der Stadt St. Gallen von insgesamt 894 Lehrpersonen.

Während die Zahl der Kindergartenkinder im Vergleich zum Vorjahr (648) zunahm, wird die Zahl von 709 Erstklässlerinnen und Erstklässler vom letzten Jahr dieses Mal nicht erreicht.