The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Über ein Drittel der Basler Clubs kommt nicht über die Runden

Keystone-SDA

33 Prozent aller Clubs in Basel können nach eigenen Angaben nicht kostendeckend wirtschaften. Für weitere 6 Prozent ist dies gar existenzbedrohend. Über 70 Prozent klagen über sinkende Bar-Umsätze als einer der Gründe, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Befragung hervorgeht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Als weitere Herausforderungen nennen 60 Prozent der befragten Betreiberinnen und Betreiber die steigenden Gagen, allgemein höhere Betriebskosten und weniger Publikum. Eine externe Firma erstellte diesen «Clubbarometer» im Auftrag der Abteilung Kultur des Kantons, des Musikbüro Basel und des Vereins «Kultur und Gastro». Die Firma schrieb rund 50 Organisationen an und bekam 20 Rückmeldungen.

65 Prozent aller Clubs gibt an, in den meisten Fällen beziehungsweise immer faire Gagen zu zahlen. Weitere 30 Prozent geben an, sich zu bemühen, doch nicht immer angemessene Honorare auszahlen zu können. 5 Prozent der Befragten gaben zu, dass ihre Gagen «unter einem fairen Niveau» liegen, wie es im Clubbarometer heisst.

Hälfte der Befragten hat Fördergelder erhalten

Zugleich sehen rund 60 Prozent in den neuen Förderstrukturen und Beratungsangeboten eine Stärkung der Basler Clubszene. Diese Angebote werden genutzt: Etwa 75 Prozent der Clubs haben bereits beim Musikbüro eine Programmförderung beantragt, 50 Prozent haben auch etwas erhalten. Über 20 Prozent haben bei der Abteilung Kultur um Infrastrukturförderung beantragt und grösstenteils erhalten, wie weiter aus den Resultaten ersichtlich ist.

Clubs mit Sitz im Kanton können seit April 2024 Fördergelder beantragen. Der Grosse Rat hatte im Zuge der Umsetzung der Trinkgeld-Initiative Mittel dafür bewilligt. Das Fördermodell befindet sich bis Ende 2016 in der Pilotphase, wie die Abteilung Kultur schreibt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft