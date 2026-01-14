Über eine halbe Million Besuchende in Berner Hallenbädern

Im vergangenen Jahr haben die Hallenbäder in der Stadt Bern 582'300 Eintritte verzeichnet. Die Besucherzahl ist seit der Eröffnung der neuen Schwimmhalle Neufeld vor gut zwei Jahren angestiegen. Die neue Anlage allein verzeichnete 317'400 Eintritte, rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.

(Keystone-SDA) Schon die Freibäder hätten 2025 eine ausgezeichnete Sommersaison verzeichnet, nun legten die Hallenbäder nach, schreibt die Stadtberner Direktion für Bildung, Soziales und Sport in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Seit der Eröffnung der neuen Schwimmhalle könne der Bedarf der Bevölkerung und der Sportvereine an Wasserfläche besser gedeckt werden, heisst es bei der Stadt.

Nebst der neuen Schwimmhalle im Neufeld gibt es auch noch die Hallenbäder Wyler und Weyermannshaus. 135’500 Gäste zählte das Hallenbad Wyler, eine Zunahme von rund 6 Prozent. Das Hallenbad Weyermannshaus verzeichnete 129’400 Eintritte, ein Minus von rund zwei Prozent.

Im Jahr 2019 besuchten 440’800 Personen die damaligen Bäder Wyler, Weyermannshaus und Hirschengraben. Das Hallenbad Hirschengraben wurde 2023 stillgelegt. Es kam 2019 auf etwas über 116’000 Eintritte.

Die Stadt Bern leitet aus diesen Zahlen ab, dass heute mit der neuen Halle deutlich mehr Menschen schwimmen. Mit den steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen und der Bevölkerungsentwicklung rechnete die Stadt mit weiter steigender Nachfrage.