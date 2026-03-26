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Über tausend Anschlüsse im Diemtigtal vorübergehend ohne Strom

Keystone-SDA

In Diemtigen und im Diemtigtal ist es am Donnerstagmorgen zu einem grossflächigen Stromausfall gekommen. Gut tausend Anschlüsse waren betroffen, wie ein Sprecher der BKW auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

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(Keystone-SDA) Der Strom fiel demnach ab 05.52 Uhr aus. Diemtigen war nach rund zwei Stunden wieder am Netz, die Haushalte in den anderen Gemeinden mussten sich länger gedulden. Ab 10.30 Uhr wurden sämtliche Kundinnen und Kunden im Diemtigtal wieder mit Strom versorgt.

Die Panne dürfte laut dem Sprecher mit der Schnee- und Eislast zusammenhängen. In der Nacht habe es «ziemlich geschneit», sagte er.

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