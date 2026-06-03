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Überflutete Räume und Strassenunterführungen im Kanton Zug

Keystone-SDA

Einige Keller, Waschküchen, Büroräumlichkeiten und Strassenunterführungen waren im Kanton Zug nach dem Gewitter vom Dienstagnachmittag überflutet. Bei der Zuger Polizei sind zehn Schadensmeldungen eingegangen. Es kam zu mehreren Feuerwehreinsätzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) So musste die Feuerwehr Baar einen umgestürzten Baum von einer Strasse entfernen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Die Stützpunktfeuerwehr Zug rückte aus, weil sich in einer Strassenunterführung der Autobahn A4 bei Rotkreuz eine «erhebliche» Menge Wasser ansammelte, hiess es weiter.

Von den überfluteten Räumen waren die Gemeinden Baar, Cham, Steinhausen und Hünenberg betroffen.

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