Überforderter Vater steht wegen Knochenbrüchen vor Zürcher Gericht

Ein 30-jähriger Vater muss sich heute Donnerstag vor dem Zürcher Obergericht verantworten. Er soll seiner sieben Wochen alten Tochter zwei Knochen gebrochen haben. Er streitet dies ab.

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(Keystone-SDA) Die Ärzte fanden beim erst sieben Wochen alten Mädchen im Juni 2023 gleich zwei Brüche. Ein Lendenwirbel war gebrochen sowie ein Oberschenkel. Für die Staatsanwaltschaft ist klar, dass der Vater für die Verletzungen verantwortlich ist.

Eine Handyauswertung zeigte, dass der Treuhänder im Internet unzählige Male nach Ratschlägen für die Beruhigung eines Kleinkindes gesucht hatte. Dann, im Zeitraum nach den angeklagten mutmasslichen Körperverletzungen, suchte er plötzlich nach Angaben darüber, ab welchem Alter sich Kleinkinder an Ereignisse erinnern können.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Deutschen deshalb 17 Monate Freiheitsstrafe bedingt, sowie eine Busse von 500 Franken. Er soll wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung verurteilt werden. 39 Tage sass er für die Ermittlungen in Untersuchungshaft.

Das Bezirksgericht Bülach folgte der Anklage im Mai 2025 jedoch nur zum Teil. Es sah nur den Oberschenkelbruch als erwiesen an. Beim Bruch des Lendenwirbels gebe es jedoch keine stichhaltigen Beweise.

«Hoppe, hoppe, Reiter»

Im Zweifel für den Beschuldigten sprach es den Vater von diesem Vorwurf deshalb frei. Er erhielt lediglich 10 Monate bedingt wegen Körperverletzung. Der Vater bestritt vor dem Bezirksgericht Bülach jegliche Körperverletzungen.

Für die Knochenbrüche hatte er zwei mögliche Erklärungen: So brachte er vor, dass die Freundin während der Schwangerschaft einen Auffahrunfall hatte. Oder die Brüche stammten eventuell davon, dass er mit dem Baby «Hoppe, hoppe, Reiter» gespielt habe. Er sei aber wirklich ganz vorsichtig gewesen, betonte er.

Das Obergericht dürfte das Urteil noch heute Donnerstag eröffnen.