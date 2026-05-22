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Überhoher Sattelschlepper beschädigt Tunnelinfrastruktur in Basel

Keystone-SDA

Ein Sattelschlepper mit Überhöhe hat am Freitagnachmittag Infrastruktur im Horburg- und im Schwarzwaldtunnel in Basel beschädigt. Dabei wurden auch Stromkabel mitgerissen und die Autobahn musste in Richtung Schweiz zeitweise gesperrt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 14 Uhr kollidierte der Sattelschlepper mit Einrichtungen im Tunnelbereich, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte. Das zu hohe Gespann sei in Fahrtrichtung Schweiz unterwegs gewesen und habe mehrere über die Fahrbahn gespannte Stromkabel mitgerissen. Diese seien heruntergehangen und es seien Teile auf die Fahrbahn gelangt.

Aus Sicherheitsgründen und zwecks Ermittlungsarbeiten musste die Autobahn in der betroffenen Richtung für kurze Zeit vollständig gesperrt werden, wie die Polizei schreibt. Anschliessend hätten einzelne Fahrstreifen schrittweise wieder freigegeben werden können.

Dennoch komme es auf dem gesamten Kantonsgebiet zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte zunächst um 14.45 auf ihrem Whatsapp-Kanal informiert, dass der Schwarzwaldtunnel aufgrund eines Unfalls grossräumig umfahren werden solle und dass es zu grossen Verkehrseinschränkungen komme.

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