Überholmanöver endet in Rüdlingen SH in Kollision

Keystone-SDA

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Bei einem verunglückten Überholmanöver haben sich in Rüdlingen SH am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt. Ein Lenker fuhr mit seinem Auto in ein abbiegendes Auto.

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(Keystone-SDA) Die beiden Autos waren im Kolonnenverkehr auf der Rafzerstrasse unterwegs, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Als der vordere Wagen in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, wurde er vom überholenden Auto gerammt.

Nach der Kollision wurde das überholende Fahrzeug gegen einen Eckpfeiler und einen Gartenzaun katapultiert. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von mehreren 1000 Franken.