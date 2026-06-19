The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Überholmanöver endet in Rüdlingen SH in Kollision

Keystone-SDA

Bei einem verunglückten Überholmanöver haben sich in Rüdlingen SH am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt. Ein Lenker fuhr mit seinem Auto in ein abbiegendes Auto.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Autos waren im Kolonnenverkehr auf der Rafzerstrasse unterwegs, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Als der vordere Wagen in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, wurde er vom überholenden Auto gerammt.

Nach der Kollision wurde das überholende Fahrzeug gegen einen Eckpfeiler und einen Gartenzaun katapultiert. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von mehreren 1000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft