Überschwemmung bei der Wasserfassung Tantermozza in Zernez GR

Keystone-SDA

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Heftige lokale Gewitter mit intensiven Starkregen haben am Montag zu einem Murgang bei der Wasserfassung Tantermozza geführt. Innert kürzester Zeit sei die Anlage von grossen Mengen Wasser, Geröll und Schlamm überflutet worden, teilen die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Das Ausmass der Schäden kann derzeit gemäss einer Mitteilung der EKW noch nicht abschliessend beurteilt werden. Eine genaue Einschätzung sei erst möglich, wenn die Lage gesichert sei und die ersten Sicherungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen seien.

«Aus Sicherheitsgründen können die Räumungs- und Instandstellungsarbeiten erst aufgenommen werden, sobald die Situation vor Ort dies zulässt», schreibt die EKW. Sie arbeite mit Hochdruck daran, «die Anlage zu sichern, die Voraussetzungen für die erneute Wasserfassung zu schaffen und den ordentlichen Betrieb möglichst schnell wiederherzustellen.»

Die Wasserfassung Tantermozza ist eine Bachfassung der Engadiner Kraftwerke im gleichnamigen Seitental des Engadins. Die Anlage liegt auf rund 1660 Meter über Meer. Das Wasser wird über eine Rechenanlage in der Bachsohle gefasst, während Geschiebe und Geröll grundsätzlich im Bachlauf weitertransportiert werden. Über einen kurzen Fallschacht und eine 334 Meter lange Rohrleitung gelangt das Wasser in den Freispiegelstollen von S-chanf nach Ova Spin und wird der Wasserkraftnutzung zugeführt.