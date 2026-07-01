The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Überschwemmung bei der Wasserfassung Tantermozza in Zernez GR

Keystone-SDA

Heftige lokale Gewitter mit intensiven Starkregen haben am Montag zu einem Murgang bei der Wasserfassung Tantermozza geführt. Innert kürzester Zeit sei die Anlage von grossen Mengen Wasser, Geröll und Schlamm überflutet worden, teilen die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Ausmass der Schäden kann derzeit gemäss einer Mitteilung der EKW noch nicht abschliessend beurteilt werden. Eine genaue Einschätzung sei erst möglich, wenn die Lage gesichert sei und die ersten Sicherungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen seien.

«Aus Sicherheitsgründen können die Räumungs- und Instandstellungsarbeiten erst aufgenommen werden, sobald die Situation vor Ort dies zulässt», schreibt die EKW. Sie arbeite mit Hochdruck daran, «die Anlage zu sichern, die Voraussetzungen für die erneute Wasserfassung zu schaffen und den ordentlichen Betrieb möglichst schnell wiederherzustellen.»

Die Wasserfassung Tantermozza ist eine Bachfassung der Engadiner Kraftwerke im gleichnamigen Seitental des Engadins. Die Anlage liegt auf rund 1660 Meter über Meer. Das Wasser wird über eine Rechenanlage in der Bachsohle gefasst, während Geschiebe und Geröll grundsätzlich im Bachlauf weitertransportiert werden. Über einen kurzen Fallschacht und eine 334 Meter lange Rohrleitung gelangt das Wasser in den Freispiegelstollen von S-chanf nach Ova Spin und wird der Wasserkraftnutzung zugeführt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft