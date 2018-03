"s'Fescht vo Basel" im Wetterglück

Dieser Inhalt wurde am 19. August 2001 11:36 publiziert 19. August 2001 - 11:36

Zehntausende verfolgten am Samstagabend vom Ufer und den Brücken aus den zur Musik von Carl Orffs "Carmina Burana" arrangierten Lichterzauber. (Keystone)

Die Feierlichkeiten zur 500-jährigen Zugehörigkeit Basels zur Eidgenossenschaft nähern sich dem Höhepunkt: Zum Abschluss des dreitägigen Stadtfestes findet am Sonntagnachmittag der historische Festumzug mit über 5'000 Beteiligten statt.

Das von den beiden jubilierenden Halbkantonen gemeinsam organisierte "Fescht vo Basel" nahm bei bisher idealen Wetterbedingungen einen glanzvollen Verlauf.



Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes bildete am späten Samstagabend eine mehr als eine halbe Stunde dauernde Feuer- und Lasershow auf dem Rhein. Zehntausende verfolgten vom Ufer und den Brücken aus den zur Musik von Carl Orffs "Carmina Burana" arrangierten Lichterzauber.



Für das dreitägige Fest erwarten die Organisatoren bis zu einer halben Millionen Besucherinnen und Besucher. Allein schon am ersten Festabend war der Publikumsaufmarsch mit 150'000 bis 200'000 Personen so gross, dass viele Festbeizen die für die drei Festtage vorbereiteten Spezialitäten ausverkauft hatten.



Grosser Beliebtheit erfreute sich bei den Festbesuchern die "Place des 26 Cantons" auf dem Münsterplatz, wo sich die Kantone mit kulturellen Darbietungen und kulinarischen Spezialitäten präsentieren.



