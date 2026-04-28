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1,4 Millionen für Neugestaltung von Basler Westquaipromenade

Keystone-SDA

Die Basler Regierung hat rund 1,4 Millionen Franken für die Neugestaltung der Westquaipromenade bewilligt. Das Geld soll aus dem Mehrwertabgabefonds kommen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Mit dem Neubau solle eine durchgängige Fussgängerverbindung entlang des Rheins (Ostufer im Norden der Stadt) ermöglicht werden und die Erschliessung des Hafengebiets verbessern.

Die Regierung erhofft sich davon eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität und eine attraktivere Gestaltung des öffentlichen Raums, wie sie schreibt. Bestehende Hafenstrukturen sollen einbezogen und damit die Identität des Ortes gewahrt werden.

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