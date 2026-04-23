1,6 Millionen Franken für MEM-Ausbildungszentrum in Itingen BL

Keystone-SDA

In Itingen BL soll ein neues Ausbildungszentrum für Berufe der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) entstehen. Der Baselbieter Landrat hat dafür am Donnerstag eine Ausgabe von 1,6 Millionen Franken einstimmig genehmigt.

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(Keystone-SDA) Zur Zeit bietet der Verband Swissmechanic überbetriebliche Kurse und Qualifikationsverfahren für fünf von acht MEM-Berufen im Kurszentrum in Liestal an, wie der Regierungsvorlage zu entnehmen ist. Dieses sei aber veraltet, stosse an seine Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten bestünden keine. Ein Verbleib am jetzigen Standort sei daher ausgeschlossen.

Swissmechanic beabsichtigt deshalb, in Itingen einen mehrstöckigen Neubau mit Platz für eine Produktionshalle, Schulungsräume, Büros, Sitzungszimmer, Aufenthaltsraum und Garderoben zu errichten, wie die Regierung schreibt. Dafür habe der Verband beim Kanton im März 2025 eine Investitionsförderung beantragt.

Die vorberatende Bildungs-, Kultur- und Sportkommission hatte die Vorlage einstimmig gutgeheissen, wie es in ihrem Bericht heisst.