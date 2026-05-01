1.-Mai-Komitee in Luzern fordert humanere Asylverfahren

Ein paar Hundert Personen haben am Freitag in der Stadt Luzern an der 1.-Mai-Feier teilgenommen. Unter dem Motto "Jobs und Löhne verteidigen - Nein zur Abschottung" bot das Programm den Rahmen für politische Forderungen um Arbeit, Migration und soziale Gerechtigkeit.

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(Keystone-SDA) Die 1.-Mai-Feier begann am Freitag nach 17 Uhr im Helvetiagärtli. An Infoständen informierten Parteien, linke Organisationen und Gewerkschaften über ihre Anliegen. Zudem wurden Unterschriften für verschiedene politische Vorstösse gesammelt.

Für die musikalische Begleitung sorgte ein DJ. Gespielt wurden unter anderem Stücke der amerikanischen Band «Rage Against the Machine», die für ihre politischen und systemkritischen Texte bekannt ist. Ein «1.-Mai-Chor» spielte bekannte Arbeiterinnen- und Arbeiterlieder.

In einer Rede sprach eine Asylsuchende über die Isolation im Schweizer Asylverfahren. In der Schweiz sei die Isolation von Migrantinnen, Migranten und Asylsuchenden «kein Zufall». Sie halte Menschen auf Distanz, bremse ihren Fortschritt und sperre sie ohne sichtbare Mauern ein.

Gefordert wurden humanere Verfahren sowie ein «echter Zugang» zur Arbeit, auch wenn dieser befristet oder verlängerbar sei. «Denn eine Gesellschaft misst sich nicht daran, wie sie mit den Stärksten umgeht. Sie misst sich daran, wie sie mit denen umgeht, die sie leicht ignorieren kann», sagte die Rednerin.

Der Demonstrationszug setzte sich nach 18 Uhr vom Helvetiaplatz aus in Bewegung und führte über den Theaterplatz und die Seebrücke in die Altstadt und anschliessend zurück.

Zu sehen waren Transparente, rote Ballons und Fahnen. Am späteren Abend wandte sich die Schweizer Kabarettistin, Satirikerin und Autorin Lisa Christ in einer Rede an die Demonstrierenden.