100 Elefanten-Statuen «marschieren» für Naturschutz durch New York

(Keystone-SDA) Elefanten zwischen Wolkenkratzern: Mit 100 lebensgross durch New York «marschierenden» Statuen wollen zahlreiche Organisationen und Künstler zu mehr Engagement für den Naturschutz aufrufen.

Die hölzernen Elefanten stellen eine der grössten Kunstinstallationen im öffentlichen Raum in der Geschichte New Yorks dar. Sie sollen noch bis Ende Oktober an Strassenrändern und Plätzen im Südwesten Manhattans zu sehen sein.

Sofort nach der Aufstellung wurden die Skulpturen beliebtes Selfie-Objekt für Touristen und Einheimische. Mit der Aktion wollen die Veranstalter auch Spenden sammeln zum Schutz der Elefanten und ihres Lebensraumes.