100 Liter Gülle gelangen in Leibach in Dietschwil SG

Auf einem Hof im Bereich Laufen in Dietschwil SG sind aufgrund eines defekten Schlauches rund 100 Liter Gülle in den Leibach gelangt. Ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge entstanden dabei keine Schäden an Flora und Fauna.

(Keystone-SDA) Ein 26-Jähriger wollte am Samstag kurz nach 12 Uhr mit einem Traktor Gülle auf dem Feld ausbringen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Beim Einschalten der Pumpe aus dem Güllenschacht löste sich die Schlauchkupplung an der Pumpe, und der Schlauch rutschte ab.

Dabei gelangten trotz raschem Abschalten rund 100 Liter Gülle über einen Meteorschacht in den Giessenfall und weiter in den Leibach, hiess es in der Mitteilung. Die Feuerwehr errichtete eine Bachsperre, pumpte das verunreinigte Wasser ab und spülte das Gewässer mit frischem Wasser. Spezialisten klären nun den genauen Sachschaden ab.