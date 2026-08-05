100 neue Veloabstellplätze am Bahnhof SBB

Keystone-SDA

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Wegen der grossen Nachfrage stehen am Bahnhof Basel SBB ab sofort 100 zusätzliche Veloabstellplätze zur Verfügung. Die temporäre Lösung befindet sich im Postreiter-Gebäude.

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(Keystone-SDA) Die neuen Abstellplätze stehen im ersten Stock des Postreiter-Gebäudes kostenlos zur Verfügung, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch mitteilte. Der Zugang erfolgt über eine Treppe, die mit einer Schieberampe für Velos ausgestattet ist.

Für das Angebot mietet der Kanton seit Anfang Juli zwölf Autoparkplätze der Post und rüstete diese mit Veloständern aus. Die Lösung ist befristet und soll bis zum Beginn der Arbeiten am Projekt Nauentor bestehen bleiben, voraussichtlich mindestens bis Ende 2027. Mit dem Projekt Nauentor sollen gemäss Mitteilung mittelfristig mindestens 400 öffentliche Veloabstellplätze entstehen.

Das BVD will mit der Zwischenlösung Erfahrungen bei der Umnutzung von Flächen sammeln. Die Veloständer können später an einem anderen Ort wiederverwendet werden, wie es weiter heisst.