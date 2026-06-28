105’000 Besucher feiern in St. Gallen heisses und trockenes Openair

Keystone-SDA

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Mit 105'000 Besucherinnen und Besuchern ist am Sonntagabend die 48. Ausgabe des Openairs St. Gallen zu Ende gegangen. Trotz Temperaturen von über 30 Grad verlief das Festival laut den Veranstaltern ohne grössere Zwischenfälle.

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(Keystone-SDA) Für emotionale Höhepunkte sorgten unter anderem Hecht, Jan Delay und Twenty One Pilots, wie die Organisatoren am Sonntagabend mitteilten. Doch auch Acts wie «Jan Delay & Disco Nr. 1», Nina Chuba oder Baschi waren auf der Bühne im Sittertobel zu sehen. Mit dem Auftritt der deutschen Hip-Hop-Formation SDP am Sonntagabend ging die 48. Ausgabe des Festivals zu Ende.

Für die diesjährige Ausgabe des Openairs St. Gallen hätten sich wiederum über 4000 freiwillige Volunteers engagiert.

Keine Zwischenfälle trotz hohen Temperaturen

Die 48. Ausgabe habe Temperaturen von über 30 Grad, aber keinen einzigen Regentropfen gesehen. Das diesjährige Festival sei eines der heissesten und trockensten in der fast fünfzigjährigen Geschichte gewesen. Dank vieler Schattenplätze, Wasserstellen und weiterer Massnahmen gegen die Hitze sei das Festival aber ohne grössere Zwischenfälle verlaufen.

«Gänsehaut» mit Hecht und dem FC St. Gallen

«Für Gänsehaut sorgte Hecht: Gemeinsam mit Dutzenden Fans und vier Spielern des frischgebackenen Cupsiegers FC St. Gallen erklang die von den FCSG-Fans umgetextete Version von ‚Mon Amour'», heisst es in der Mitteilung weiter und nennt den Auftritt einen «der emotionalsten Momente des Festivals».

Am Montag, 29. Juni startet gemäss Mitteilung um 8 Uhr der Ticketvorverkauf für das Openair im nächsten Jahr.