12. Platz für Schweizer Fussball im Nachhaltigkeitsranking

Keystone-SDA

Die Fussballclubs der Schweiz schaffen es im internationalen Nachhaltigkeitsvergleich gerade mal auf Rang 12. Besonders in Sachen Umweltschutz hat der Schweizer Fussball Verbesserungspotenzial.

(Keystone-SDA) Lediglich ein Schweizer Club, nämlich der BSC Young Boys (Platz 12), liegt in den Top 100, wie aus einer Auswertung des Non-Profit-Vereins Responsiball hervorgeht. Dieser hat 406 Vereine aus der ganzen Welt analysiert.

Am weitesten in der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmassnahmen im Fussball ist demnach Deutschland, wo die Vereine einen Wert von knapp 70 Prozent erreichen. Ebenfalls auf dem Treppchen stehen Dänemark (63 Prozent) und Japan (62 Prozent). Die Schweizer Clubs erreichen hingegen nur knapp 36 Prozent.

Das Ranking überprüft insgesamt 52 Indikatoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Am stärksten schneiden die Schweizer Clubs im sozialen Bereich ab, mit einem Durschnittswert von 37 Prozent. Besonders positiv bewertet wurden Inklusionsaspekte, da etwa alle Clubs gesonderte Tickets für Studierende, sowie IV- und AHV-Bezüger anbieten.

Schwach sind die Clubs jedoch in Sachen Umwelt, wo sie lediglich einen Durchschnittswert von 18 Prozent erreichen. Es fehlten insbesondere Massnahmen zur Wassereinsparung und Abfallreduktion, bemängelt Responsiball.