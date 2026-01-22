125 Kandidierende für den bernjurassischen Rat

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Bern von Ende März wird auch der bernjurassische Rat neu bestellt. 125 Personen kandidieren für einen der 24 Sitze. 19 Bisherige treten zur Wiederwahl an, wie der Rat am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wahlen in den bernjurassischen Rat (BJR) finden erstmals seit dem Wechsel der Stadt Moutier zum Kanton Jura statt. Die Veränderungen in der politischen Landschaft, die mit dem Kantonswechsel einhergehen, spiegeln sich auch in diesen Wahlen wider.

Neun Listen aus acht Parteien oder Gruppierungen wurden für die Wahl Ende März eingereicht, wie der BJR am Donnerstag mitteilte. Bei den Wahlen vor vier Jahren waren es noch 18 Listen und 159 Kandidatinnen und Kandidaten.

Der Rat vertritt die Interessen des Berner Juras und kann über Kulturförderungsbeiträge in seiner Region befinden. Er ist auch Ansprechpartner für alle Belange des Berner Juras für die Berner Regierung.