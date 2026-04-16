13-Jährige nach Unfall in Bad Zurzach AG in kritischem Zustand

Keystone-SDA

Eine 13-jährige Velofahrerin stürzte am Donnerstag mit ihrem Velo in Bad Zurzach AG und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Laut der Kantonspolizei Aargau ist sie in kritischem Zustand von einem Helikopter ins Spital geflogen worden.

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(Keystone-SDA) Das Mädchen war gegen um 12.15 Uhr auf der Bruggerstrasse talwärts mit zwei weiteren Velofahrerinnen unterwegs, wie es heisst. Dabei sei sie bei einem Selbstunfall gestürzt und am Boden liegengeblieben.

Sie trug keinen Helm und wurde mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen ins Kinderspital Zürich geflogen, wie die Polizei schreibt. Die Behörde habe Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sei die Bruggerstrasse bis etwa 14.30 Uhr gesperrt gewesen. Die Feuerwehr habe den Verkehr umgeleitet.