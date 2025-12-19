The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

13-Jähriger bei Sturz mit E-Trottinett in Weiningen schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 13-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Sturz mit einem E-Trottinett in Weiningen schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Fahrweid, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der 13-Jährige verlor demnach aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war das E-Trottinett nicht für den Strassenverkehr zugelassen. Die Kantonspolizei und die Jugendanwaltschaft untersuchen die genaue Unfallursache. Für die Unfallaufnahme musste die Brunaustrasse gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft