13-Jähriger bei Sturz mit E-Trottinett in Weiningen schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 13-Jähriger hat sich am Freitag bei einem Sturz mit einem E-Trottinett in Weiningen schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Fahrweid, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der 13-Jährige verlor demnach aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war das E-Trottinett nicht für den Strassenverkehr zugelassen. Die Kantonspolizei und die Jugendanwaltschaft untersuchen die genaue Unfallursache. Für die Unfallaufnahme musste die Brunaustrasse gesperrt werden.