13-Jähriger stürzt in Villars-sur-Glâne FR schwer mit E-Bike

Keystone-SDA

Ein 13-jähriger Jugendlicher ist am Samstagabend in Villars-sur-Glâne FR mit seinem E-Bike gestürzt. Er musste mit schweren Verletzungen per Helikopter in ein Kinderspital nach Bern geflogen werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der Route du Centre sportif. Der 13-Jährige war ohne Schutzhelm mit einem gemieteten Elektrofahrrad unterwegs und verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte schwer auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Das Jugendstrafgericht ordnete die Beschlagnahmung des Fahrrads an, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Polizeipatrouillen, eine Ambulanz sowie Spezialisten der Verkehrsunfalltechnik begaben sich umgehend vor Ort.