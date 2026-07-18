13-jähriger Velofahrer wird bei Kollision in Wolfwil SO verletzt

Keystone-SDA

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Ein Auto ist am Freitagnachmittag in Wolfwil SO mit einem 13-jährigen Velofahrer zusammengestossen. Der 13-jährige musste mit mittelschweren Verletzungen mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

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(Keystone-SDA) Ein 13-Jähriger wollte laut Polizeiangaben am Freitag um 17 Uhr vom Vorplatz einer Liegenschaft nach links in die Fahrstrasse einbiegen. Dabei sei es zur Kollision mit einem Auto gekommen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit.