13 Personen nach Gruppenstreit mit Verletztem in Zürich verhaftet

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag im Kreis 1 in Zürich bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen verletzt worden. Die Stadtpolizei nahm 13 Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren fest, wie sie mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Ambulanz brachte den verletzten Mann aus Bosnien und Herzegowina ins Spital. Die Verhafteten stammen gemäss Mitteilung aus der Schweiz, Serbien, Afghanistan und Bosnien und Herzegowina.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich gingen zwei grössere Gruppen aus unbekannten Gründen aufeinander los. Der Tathergang sowie die genauen Hintergründe werden von der Stadtpolizei untersucht.