13 venezolanische Oppositionelle aus Gefängnis entlassen

Die autoritäre Regierung in Venezuela hat 13 Oppositionelle aus dem Gefängnis entlassen. Ein Teil kam auf freien Fuss, andere wurden in den Hausarrest verlegt, wie der Oppositionspolitiker und ehemalige Präsidentschaftskandidat Henrique Capriles auf X schrieb.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regierungsgegner waren rund um die umstrittene Präsidentenwahl im Juli vergangenen Jahres festgenommen worden. Trotz massiver Zweifel am ordnungsgemässen Ablauf der Abstimmung hatte die regierungstreue Wahlbehörde damals den seit 2013 regierenden Staatschef Nicolás Maduro zum Sieger erklärt.

Die Sicherheitskräfte in Venezuela gehen seit Jahren massiv gegen Oppositionelle vor. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sitzen in dem südamerikanischen Land noch immer mehr als 800 politische Häftlinge hinter Gittern.

