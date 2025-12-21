130’000 Menschen von Stromausfall in San Francisco betroffen

Keystone-SDA

Die US-Westküstenmetropole San Francisco ist von einem massiven Stromausfall betroffen. Wie der zuständige Stromversorger am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mitteilte, waren rund 130'000 Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten.

(Keystone-SDA) Rettungskräfte und Mitarbeitende der Stadt seien im Einsatz, um den Ausfall zu beheben, hiess es vom Stromversorger Pacific Gas & Electric.

Weite Teile der Stadt mit rund 800’000 Einwohnerinnen und Einwohnern versanken am letzten Wochenende vor Weihnachten in Dunkelheit. Verursacht wurde der Ausfall Stadtpräsident Daniel Lurie zufolge von einem Brand in einem Umspannwerk. Es sei unklar, wann die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt sei.

Lurie rief die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt in einem Video im Onlinedienst X auf, nach Möglichkeit in ihren Häusern zu bleiben. Mehrere Ampelanlagen funktionierten nicht, der öffentliche Nahverkehr sei ebenfalls beeinträchtigt.