14-jährige Fussgängerin wird bei Kollision mit Forchbahn verletzt

Keystone-SDA

Ein 14-jähriges Mädchen ist am späten Mittwochnachmittag im Zürcher Kreis 8 bei einer Kollision mit der Forchbahn verletzt worden. Das verletzte Mädchen wurde zur weiteren Untersuchung ins Kinderspital gebracht.

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(Keystone-SDA) Nach bisherigen Erkenntnissen habe die 14-jährige Fussgängerin von der Signaustrasse herkommend ein in der Haltestelle Signaustrasse stehendes Tram umrundet, teilte die Stadtpolizei Zürich mit. Eine stadteinwärts fahrende Forchbahn habe zur gleichen Zeit diese Haltestelle durchfahren, als das Mädchen hinter dem Tram auf die Gleise vor die durchfahrende Forchbahn getreten sei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremse kam es laut Polizeiangaben zu einer Kollision. Dabei wurde das Mädchen verletzt. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Stadtpolizei abgeklärt.