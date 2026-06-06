14-Jähriger bricht in Garage in Urdorf ZH ein

Keystone-SDA

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Freitagabend in Urdorf ZH nach einem Einbruch in einen Garagenbetrieb verhaftet worden. Er wurde am Samstagmittag aus der Polizeihaft entlassen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 23.00 Uhr ging laut Polizeiangaben bei der Einsatzzentrale die Meldung eines Einbruchs in einen Garagenbetrieb in einem Gewerbegebiet in Urdorf ZH ein.

Die Einsatzkräfte trafen den Jugendlichen im Gebäudeinnern an und nahmen ihn fest. Bei dem Täter handelte es sich um einen 14-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Zürich. Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung in den Stützpunkt gebracht. Es wird ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet.