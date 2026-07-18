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14-jähriger Kosovare nach Einbruch in Wettingen AG festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Wettingen im Aargau hat die Kantonspolizei am Samstag einen 14-jährigen Kosovaren vorläufig festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 3 Uhr am frühen Samstagmorgen meldete ein Anwohner der Polizei, dass er in einem Zimmer seiner Wohnung eine ihm unbekannte Person bemerkt habe. Diese habe sofort die Flucht in Richtung Altenburg ergriffen, hiess es in der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal und der Kantonspolizei Aargau rückten aus und leiteten eine Fahndung nach der flüchtigen Person ein, wie es weiter hiess. Dabei stellte eine Polizeipatrouille eine Person in einem Gebüsch fest. Die Einsatzkräfte hielten diese an und kontrollierten sie. Der 14-jährige Kosovare stehe unter dringendem Tatverdacht.

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