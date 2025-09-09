The Swiss voice in the world since 1935
15’000 Unterschriften für Erhalt der Geburtshilfe in Langenthal

Keystone-SDA

Der Direktor des Spitals Region Oberaargau (SRO) hat am Dienstagnachmittag eine Petition zum Erhalt der Geburtenabteilung in Langenthal BE entgegengenommen. Rund 15'000 Menschen haben nach Angaben des Gewerkschaftsbundes Oberaargau (GBO) unterschrieben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Petition richtet sich an die Regierung des Kantons Bern und an den SRO-Verwaltungsrat. Zur Übergabe vor dem Direktionsgebäude trafen sich Betroffene, Mitglieder des Vereins «Erhalt der Geburtshilfe Langenthal» sowie Personen aus verschiedenen Parteien, wie es im GBO-Communiqué heisst.

Sie erwarte, dass die SRO-Leitung die «Verantwortung gegenüber der regionalen Bevölkerung wahrnehme und das Spital nachhaltig führe», wird eine freischaffende Hebamme zitiert.

Schliessung per 30. September geplant

Die Petition ist eine Reaktion auf einen Entscheid der Spitalgruppen SRO und Emmental vom Juli dieses Jahres. Sie beschlossen, die Geburten auf den Standort Burgdorf zu konzentrieren und die Abteilung in Langenthal per 30. September zu schliessen. Stationäre und ambulante gynäkologische Gesundheitsleistungen und Sprechstunde, etwa bei Brust- oder Unterleibserkrankungen, sollen weiterhin angeboten werden.

Regierung und Stadtparlament von Langenthal haben die Spitalgruppe bereits aufgefordert, die Schliessung zu überdenken, während sich die Kantonsregierung hinter diesen Entscheid stellte.

