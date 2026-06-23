15-Jähriger nach Rollerdiebstählen im Kanton Freiburg festgenommen

Keystone-SDA

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Nach einer Serie von Rollerdiebstählen in Villars-sur-Glâne FR hat die Kantonspolizei einen 15-jährigen Verdächtigen vorübergehend festgenommen. Der Jugendliche soll seit Anfang Juni sieben Roller gestohlen und einen weiteren Diebstahl versucht haben, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Die Diebstähle ereigneten sich hauptsächlich in Tiefgaragen von Gebäuden. Sechs der gestohlenen Roller konnten in Villars-sur-Glâne wieder aufgefunden worden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, insbesondere um auch mögliche Komplizen des Jugendlichen zu finden.