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15-Jähriger nach Rollerdiebstählen im Kanton Freiburg festgenommen

Keystone-SDA

Nach einer Serie von Rollerdiebstählen in Villars-sur-Glâne FR hat die Kantonspolizei einen 15-jährigen Verdächtigen vorübergehend festgenommen. Der Jugendliche soll seit Anfang Juni sieben Roller gestohlen und einen weiteren Diebstahl versucht haben, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Diebstähle ereigneten sich hauptsächlich in Tiefgaragen von Gebäuden. Sechs der gestohlenen Roller konnten in Villars-sur-Glâne wieder aufgefunden worden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, insbesondere um auch mögliche Komplizen des Jugendlichen zu finden.

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