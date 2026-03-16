15-Jähriger versprüht Pfefferspray in Schulhaus in Uznach SG

Keystone-SDA

Ein 15-jähriger Schüler hat am Montagvormittag im Gang des Schulhauses Haslen in Uznach SG einen Reizstoff versprüht. Rund 45 Schülerinnen und Schüler erlitten einen Reizhusten und brennende Augen.

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(Keystone-SDA) Die betroffenen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden durch die Fachpersonen des Rettungsdienstes sowie die Angehörigen des Sanitätszugs der Feuerwehr Rapperswil-Jona medizinisch begutachtet. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mit.

Die Chemiewehr Rapperswil-Jona sowie das Kompetenzzentrum Forensik der Polizei identifizierten den Reizstoff als Pfefferspray. Einen solchen stellte die Polizei bei einem 15-jährigen Schüler sicher.

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler konnten nach dem medizinischen Untersuch wieder nach Hause. Der Unterricht am Nachmittag fand normal statt.