15 Luzerner Häuser nutzen vorübergehend fossile Heizungen gemeinsam

Keystone-SDA

Bis sie sich in zehn Jahren an das See-Energienetz anschliessen können, bilden 15 Liegenschaften in der Stadt Luzern einen Heizverbund. Einige relativ neue fossile Heizungen werden dann alle Häuser heizen. Die alten Anlagen werden ausser Betrieb genommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der sogenannte Nanoverbund der Blockrandbebauung Budelehof sei für die Zentralschweiz ein Novum, teilte die Stadt Luzern am Donnerstag mit. Heute verfüge jedes der Gebäude über eine eigene, mit Gas oder Öl betriebene Heizungen. Die meisten seien überdimensioniert.

Die Liegenschaften wollen sich an das See-Energienetz von EWL Energie Wasser Luzern anschliessen. Dies ist aber frühestens 2034 möglich. Bis dahin würden die Heizungsanlagen der 15 Gebäude über eine Ringleitung miteinander verbunden, teilte die Stadt Luzern mit. Die bestehenden neuen Heizungen würden dann alle Häuser heizen. Alte Heizungen würden ausser Betrieb genommen und nicht mehr ersetzt.

Die Stadt Luzern geht davon aus, dass die Häuser so mindestens zehn Prozent weniger Treibhausgasse ausstossen.