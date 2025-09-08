15 Verletzte durch Schüsse in Jerusalem

Keystone-SDA

Mehrere Menschen sind in Jerusalem durch Schüsse verletzt worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, Sanitäter kümmerten sich um etwa 15 Verletzte.

(Keystone-SDA) Die Polizei teilte mit, es handele sich dem Verdacht nach um einen Anschlag im Norden der Stadt. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Das Nachrichtenportal «ynet» berichtete von zwei Attentätern, sie seien «ausser Gefecht gesetzt» worden.