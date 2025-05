16’000 Personen besuchen die Industrienacht der Region Basel

Keystone-SDA

16'000 Personen haben nach Angaben der Veranstalter am Freitag die dritte Industrienacht der Region Basel besucht. Das waren fast doppelt so viele Besucherinnen und Besucher wie bei der ersten Ausgabe im Jahr 2022, wie die Verantwortlichen mitteilten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Industrienacht habe mit über 180 Programmpunkten Einblicke in die Arbeitswelten der Region Basel geboten, schrieb der Verein Industrienacht Basel in der Nacht auf Samstag in einem Communiqué. Die Besucherinnen und Besucher hätten beispielsweise Brot gebacken, Bier gebraut, Lichtschalter konstruiert und Implantate getestet.

Besonders erfreut zeigte sich der Verein darüber, dass über 5000 junge Menschen in Ausbildung an der Industrienacht teilgenommen hätten. Die nächste Ausgabe soll laut Mitteilung am 24. April 2026 stattfinden.