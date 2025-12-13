16-Jähriger auf Velostreifen in Tägerschen angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss mit dem Auto einer 83-Jährigen ist ein 16-jähriger Velofahrer am Freitagabend in Tägerschen TG mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Spital, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine 83-jährige Autofahrerin war um 17.30 Uhr auf der Wilerstrasse unterwegs. Sie wollte rechts in eine andere Strasse abbiegen. Dabei bemerkte sie den 16-Jährigen zu spät, der auf dem Velostreifen unterwegs war, wie es im Communiqué heisst.