The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

16-Jähriger auf Velostreifen in Tägerschen angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss mit dem Auto einer 83-Jährigen ist ein 16-jähriger Velofahrer am Freitagabend in Tägerschen TG mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen ins Spital, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 83-jährige Autofahrerin war um 17.30 Uhr auf der Wilerstrasse unterwegs. Sie wollte rechts in eine andere Strasse abbiegen. Dabei bemerkte sie den 16-Jährigen zu spät, der auf dem Velostreifen unterwegs war, wie es im Communiqué heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft