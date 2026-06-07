16-jähriger E-Bike-Fahrer prallt in Altstätten SG gegen Baum

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich am Samstagabend in Altstätten im Kanton St. Gallen bei einem Unfall verletzt. Die Rega flog den Jugendlichen ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Jugendliche war kurz nach 17.30 Uhr zusammen mit einem gleichaltrigen Kollegen auf der Alten Stossstrasse talwärts unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Beide Zweiradfahrer trugen einen Schutzhelm.

In einer Rechtskurve kam der 16-Jährige mit seinem E-Mountainbike vom Weg ab. Er fuhr in ein Kiesbett und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Jugendliche und blieb neben einer Verkehrstafel liegen.

Der Teenager zog sich bei dem Unfall eher schwere Verletzungen zu, wie es hiess. Er musste vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch erstversorgt werden. Im Anschluss flog ein Helikopter der Rega den Jugendlichen in ein Spital.